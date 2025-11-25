Сиярто: Тръмп вече щеше да е постигнал мир в Украйна, ако не беше саботажът на ЕС

Кадър: Youtube

Унгарският външен министър Петер Сиярто смята, че американският план вече щеше да е довел до мир между Русия и Украйна, ако не беше "саботиран от западноевропейските лидери“. Той заяви това по време на посещение в Румъния, предават Hotnews.ro.

На въпрос да коментира позицията на Унгария относно американския план за мир за Украйна, Сиярто повтори критиките си към колегите си от ЕС, които призова да подкрепят плана.

"Вярваме, че този мирен план е чудесна възможност за постигане на мир. Както украинците, така и ние, европейците, загубихме твърде много заради тази война и не искаме да плащаме още по-висока цена за война, в която не носим никаква отговорност“, заяви ръководителят на унгарското външно министерство.

"Затова стискаме палци за президента Тръмп и молим отговорните лица в Брюксел и западноевропейските лидери да не саботират преговорите. Ако не бяха саботирали плановете на президента на САЩ досега, планът на Тръмп щеше вече да е успешен“, добави той.

Преговорите в Женева САЩ и Украйна изработиха ново мирно споразумение от 19 точки, припомня Фокус. Най-политически чувствителните въпроси бяха оставени на преценката на президентите на САЩ и Украйна за дообсъждане.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви по-рано, че Съединените щати са постигнали значителен напредък в сключването на мирно споразумение, като има някои "деликатни, но не и непреодолими детайли“ са обсъждане.

