Скачат цените на такситата в Шумен

снимка: Булфото

Таксиметровите превозвачи в Шумен настояват за вдигане на минималните цени за таксиметров превоз. Предложението им е за повишение с 44 стотинки за километър на дневна тарифа и 74 стотинки за нощна.

Таксиджиите мотивират искането си с инфлацията, повишените данъци и такси. В писмото си до общинската администрация таксиметровите превозвачи казват също, че осигурителният доход за последната година е скочил с 15,43%, а инфлацията към месец август е 5,3%, допълва Шум бг.

Компаниите предлагат максималният размер на тарифите да остане непроменен спрямо 2025 г. – съответно 1,80 лв./км за дневна и 2,10 лв. за нощна.Въпросът ще се гледа на предстоящото заседание на Общинския съвет в края на месеца. Ако бъде одобрено, новите минимални и максимални цени ще влязат в сила от 1 януари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!