Скали се срутиха на пътя за Стойките
10.01.2026 / 22:22 0
Кадър Тодор Батков
ВАЖНО! ПЪТЯТ ШИРОКА ЛЪКА - СТОЙКИТЕ Е ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕН ПОРАДИ СВЛИЧАНЕ НА СКАЛИ!
За това съобщи Тодор Батков.
Очаквам всеки момент областният управител да се появи на място - това му е работата!
