Скали се срутиха на пътя за Стойките

ВАЖНО! ПЪТЯТ ШИРОКА ЛЪКА - СТОЙКИТЕ Е ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕН ПОРАДИ СВЛИЧАНЕ НА СКАЛИ!

За това съобщи Тодор Батков.

Очаквам всеки момент областният управител да се появи на място - това му е работата!

