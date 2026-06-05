Скалони: Не вземам решения без да говоря с Меси

Снимка Hossein Zohrevand, Уикипедия

Селекционерът на аржентинския национален отбор Лионел Скалони говори за ролята на Лионел Меси в тима. Специалистът обясни, че винаги се консултира със звездата за ставащото в състава.

"Никой не се радва, когато е сменен. Меси също. Не вземам нито едно решение, без да говоря с Меси. Няма смисъл да казвам, че съм единственият, който взима решенията тук. Винаги обсъждаме решенията, които вземаме, заедно с Меси. Питам го за мнението му, как се чувства и се опитваме да стигнем до общо решение. Точно така трябва да бъде, защото дори и да се сблъсква с трудности на терена, той все пак ни носи огромни ползи. По-добре е да го имаме на терена, защото е способен да създава голови положения", каза Скалони, цитиран от "Марка".

Световният шампион от 2022 година е в група с Алжир, Австрия и Йордания. Първият мач на "гаучосите" на Мондиал 2026 е на 17 юни срещу Алжир в Канзас, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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