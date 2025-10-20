Скандал между бащата на Сияна и адвоката на шофьора по БНТ

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

В остър сблъсък се превърна двойното интервю в студиото на БНТ с Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна и адвоката на шофьора на камиона Явор Нотев. Попов повтори обвиненията си, че вещото лице по делото проф. Карапетков и защитникът са близки и това опорочава процеса. „Тези дела се решават от вещите лица, магистратите не познават детайлите”, заяви бащата на Сияна.

„Не очаквам обективност от бащата, мъката никога няма да отшуми”, отвърна адвокат Нотев. Той обаче отрече обвиненията като неверни и несериозни. Адвокатът коментира също, че е поел защитата на шофьора безплатно, защото е видял, че той не е защитен, а цялото общество е настръхнало срещу него. Той има право на правна защита, почерта Нотев и допълни, че той не е от адвокатите, които се издържат от обезщетения за загинали на пътя.

Разговорът се изостри особено, когато Попов заяви, че камионът, убил дъщеря му, вероятно е превозвал наркотици. Според него работодателите на шофьора плащат на адвоката, но в брой, защото защитата би излязла около 50 000 лева.

„А не ми ли плащат в натура, с наркотици?!”, заяви крайно възмутен Явор Нотев. Той заяви, че бащата на Сияна има „престъпно мислене”, а твърденията му са фантазии.

В края на разговора Николай Попов протегна ръка, но адвокатът отказа да я стисне заради думите, които чу от него по свой адрес.

