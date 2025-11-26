Скандал между опозицията и управляващите в бюджетна комисия

Булфото

До скандал между опозицията и управляващите се стигна в Комисията по бюджет и финанси, която се провежда в почивката на заседанието на Народното събрание.

Заседанието на комисията, на което трябва да бъдат разгледани на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО), бе насрочено първоначално за 14.15 ч.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ попита каква е причината да се вземе почивка в НС, за да се проведе извънредна бюджетна комисия и подчерта, че това е практика на хора, които се страхуват да има едно нормално заседание на бюджетна комисия.

„Кой разпореди това безобразие“, попита многократно лидерът на ПП Асен Василев и бе категоричен, че няма да се случи тази комисия по този начин.

Председателят на бюджетна комисия Делян Добрев обясни, че причината е, че от сутринта от ПГ на ПП-ДБ са поискали три почивки, за да може заседанието на комисията да продължи до късно тази вечер. „Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте“, обърна се той към депутатите от ПГ на ПП-ДБ.

Цончо Ганев от „Възраждане“ отбеляза: „Свиквате комисия в почивка за разглеждане на бюджети – за първи път се случва по такъв начин. Добре е да минете рекорда от 27 секунди и да ги претупаме.“

„Недей вика“, обърна се към него заместник-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев.

Няма по тъмно да приемате бюджета, каза още Василев и попита: „Толкова ли ви е страх?“, предаде бТВ.

Очаквайте подробности.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!