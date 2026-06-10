Скандал преди Мондиала: САЩ оставиха феновете на Иран без билети

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Голям скандал се заформи дни преди старта на световното първенство по футбол, на което домакини са САЩ, Канада и Мексико.

Иранската футболна федерация съобщи, че разпределението на билетите за мачовете на националния отбор на Мондиала е било спряно, пише Dsport .

Това решение оставя редица ирански привърженици без възможност да присъстват на срещите на своя тим, въпреки че според федерацията част от тях вече са организирали пътуването си.

Световното първенство започва в четвъртък, а Иран ще изиграе първите си два мача от група G в Лос Анджелис – срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни. Последният двубой от груповата фаза е срещу Египет в Сиатъл на 26 юни.

От Иранската футболна федерация обявиха, че процесът по разпределение на билетите вече е бил започнал, но впоследствие организацията е била поставена в ситуация, в която не може да гарантира достъп до официалната квота за своите фенове.

„Много ирански привърженици, разчитайки на официално обявения процес, вече са направили планове за пътуване, за да подкрепят националния отбор на Световното първенство“, се казва в позицията на федерацията.

От Иран смятат, че ограничаването на достъпа до официалната квота от билети не отговаря на духа на международните спортни състезания.

„Подобно развитие поставя сериозни въпроси за възможното влияние на неспортни и политически фактори върху организацията на най-голямото футболно събитие в света“, заявиха още от федерацията.

Според правилата на ФИФА всяка страна участник получава квота от 8% от капацитета на стадиона за своите фенове. Националните федерации сами определят начина, по който тези билети да бъдат разпределени.

Иранската федерация не уточнява кой е взел решението за спиране на разпределението, но призова ФИФА да защити принципите на неутралност и равнопоставено отношение към всички участници.

„Призоваваме ФИФА да защити интегритета на турнира и да не позволи политически въпроси да засенчат Световното първенство“, се казва още в позицията.

Към момента ФИФА не е излязла с официален коментар по твърденията на иранската федерация.

Участието на Иран на Световното първенство и без това е съпътствано от редица организационни проблеми. Заради политическото напрежение и ситуацията със сигурността в Близкия изток отборът бе принуден да промени плановете си и вместо в САЩ да изгради базата си за турнира в Мексико.

След седмици на неяснота американските власти одобриха визи за всички футболисти на Иран едва миналата седмица – около десет дни преди първия мач. Част от членовете на щаба и делегацията обаче все още не са получили разрешение за влизане в САЩ.

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом е разговарял с президента на Иранската футболна федерация Мехди Тадж след пристигането на отбора в Мексико.

От ФИФА са уверили, че ще продължат работата с иранската федерация, за да бъдат осигурени възможно най-добри условия за отбора и делегацията по време на Световното първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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