Скандал провали изслушването на шефове на служби за охраната на Пеевски

Снимка Булфото

Народните представители от „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха представители на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС, че с процедурни действия са провалили заседанието на парламентарната комисия, на което трябваше да бъдат изслушани началникът на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев и и.д. директор на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Станчо Станев.

Комисията не одобри участието на Мирчев и Божанов в заседанието. По думите на Мирчев двамата с Божанов са вносители на исканията за изслушване както по темата за охраната на Делян Пеевски, така и по темата за проверките в здравеопазването, пише btvnovinite.bg.

„Влязохме на заседанието на комисията, но „Прогресивна България“ плюс ДПС и плюс ГЕРБ гласуваха ние да бъдем изкарани от залата“, заяви Мирчев.

Той посочи, че като народни представители имат право да присъстват на заседанията и че именно те са най-подготвени да зададат въпросите, тъй като от години работят по сигналите.

„Ние сме вносители на този сигнал и сме работили по този сигнал доста отдавна. В зависимост от това какво ще кажат изслушваните лица, ние имаме различни въпроси към тях. Като народни представители имаме достъп до класифицирана информация и сме най-подходящи да зададем въпросите“, каза Мирчев.

Божидар Божанов се позова на правилника на Народното събрание, според който народните представители, които не са членове на съответната комисия, могат да участват в заседанията ѝ без право на глас.

„Правилникът е абсолютно ясен. Това, което направиха от „Прогресивна България“, е по процедурен начин да саботират и двете изслушвания“, заяви той.

Според Божанов отсъствието на изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станев е доказателство, че заседанието е било предварително подготвено да не се проведе.

„Ако се огледате тук, Станчо Станев го няма. Председателят на ДАНС не е тук. Това значи, че това е подготвена постановка и са му казали: „Няма нужда да идваш, ние ще саботираме заседанието“, добави Божанов.

По думите му ще бъде поставен отново въпросът на Председателски съвет, за да се гарантира спазването на правилника и да не се допуска използването на процедурни механизми за осуетяване на изслушвания.

„Ще повдигнем отново този въпрос на Председателски съвет. Правилникът е ясен. Ние сме подписали и двете искания и ще настояваме той да бъде спазван“, заяви Божанов.

Той добави, че след случилото се остава „едно обосновано съмнение, че в „Прогресивна България“ крият схеми в здравеопазването“.

В отговор на журналистически въпрос дали не е било по-добре заседанието все пак да се проведе, макар и без тяхното присъствие, Мирчев отхвърли подобна теза.

„Подали сме сигнали, работили сме по тези неща изключително много време. Ние сме народни представители и имаме право да присъстваме в тези случаи, да зададем правилните въпроси. Защото вие като журналисти много добре знаете, че тогава, когато зададете правилните въпроси, стигате до повече. Идеята е тези милиарди евро кражби в здравеопазването да бъдат изкарани на показ, да бъдат доказани и виновните да получат заслуженото“, заяви той.

По повод различното тълкуване на процедурните правила Мирчев заяви, че има разлика между правилника на Народното събрание и вътрешните правила на комисията.

„Ние цитираме правилника на Народното събрание, а те – правилата на комисията. Правилата на комисията не могат да противоречат на правилника“, каза Мирчев.

Заради разразилия се скандал председателят на комисията генерал Румен Миланов прекрати заседанието ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!