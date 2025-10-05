Скандал с интервю с кмета на София Терзиев по БНТ

кадър: БНТ

Участие на столичния кмет Васил Терзиев в предаването на Георги Любенов „Денят започва“ за малко да предизвика скандал. Първоначално БНТ го качи в Ютуб, но бдителни зрители забелязаха, че не е цялото. Те реагираха в мрежата.

Малко след това националната телевизия качи пълен запис на интервюто, видя frognews.bg.

От пресцентъра на БНТ обясниха, че не става въпрос за техническа грешка, а не за цензура. След като въпросната грешка била засечена, изявлението на Васил Терзиев било качено в пълния му вид.

Първоначално били изчезнали моментите, в които кмета говори за сметопочистването на столицата и фирмите, които кандидатствали да извършват тази дейност, както и за разликите в офертите и чии интереси са свързани с боклука.

