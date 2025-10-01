Скандал със слънцезащитни продукти набира сила в Австралия

Пиксабей

Скандал със слънцезащитни лосиони в Австралия набира сила, след като 18 продукта бяха изтеглени от лавиците заради съображения за сигурност, предаде Би Би Си, съобщи БНР.

Анализ на организация за защита правата на потребителите през юни разкри, че няколко популярни и скъпи слънцезащитни продукта не осигуряват защитата, за която претендират производителите им.

Единият продукт се предполага, че е с фактор 50+, но при проверката дава резултат 4 и доброволно е иззет през август.

Разследване на регулатора предупреди, че има още около 20 слънцезащитни лосиона от различни марки, които използват същата базова формула, и изрази "сериозни притеснения" за тестващата лаборатория.

Предварителните тестове сочат, че базовата формула не превишава фактор над 21, съобщиха от Администрацията за терапевтични стоки, допълвайки, че при някои продукти може да не е по-висок от 4.

От назованите 21 продукта осем вече са изтеглени или спрени от производство. Продажбата на други 10 е на пауза, а два се преразглеждат. Един от посочените в списъка се произвежда в Австралия, но не се продава в страната.

Австралия е първа в света по дял на хора с рак на кожата и има едни от най-стриктните регулации за слънцезащитните продукти.

