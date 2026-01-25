Скандал в художествената гимнастика: Християна Тодорова замесена в манипулации

Снимка Пиксабей илюстративна

Международният спортен арбитражен съд (CAS) публикува пълния документ по делото между Фондацията по етика на Международната федерация по гимнастика (FIG) и Евангелия Трикомити, с участието на European Gymnastics (EG), свързано със съдийския скандал на Европейското първенство по художествена гимнастика през 2024 г. в Будапеща, пише България он ер.

Както бе съобщено още при обявяването на решението, CAS потвърждава тежките санкции срещу Трикомити за манипулиране на оценки.

Публикуваният документ е с обем от 47 страници и съдържа подробни мотиви, фактически констатации и анализ на доказателствата.

Доказано манипулиране на оценка

CAS приема за доказано, че е налице опит за манипулиране на оценката на композицията с топка на гръцката гимнастичка Панайота Литра. В същото време съдът разглежда и други спорни оценки от състезанието.

По отношение на композицията с топка на полската гимнастичка Левинска, арбитражният панел отбелязва "необичайни модели и прекомерно блокиране", което е довело до значително понижаване на оценките ѝ.

В решението обаче се посочва, че това само по себе си не е достатъчно, за да се докаже пряко нарушение. Доказателствата за намеса в композицията ѝ с лента също не са счетени за достатъчни, за да се приеме манипулиране.

Съмнения около свидетелските показания

В материалите по делото се посочва и чувствителна информация за лични връзки, имащи отношение към достоверността на свидетелските показания. Според решението, Християна Тодорова (България) – член на Техническия комитет по художествена гимнастика към EG и на съдийската комисия на Европейското първенство – е свързана със семейството на Трикомити.

В документа изрично се посочва: "Синът на г-жа Трикомити е баща на детето на г-жа Тодорова."

CAS подчертава, че тъй като Тодорова е основният свидетел в подкрепа на отричането на Трикомити за каквото и да е нарушение, тези лични обстоятелства са от ключово значение за оценката на нейната независимост.

Арбитражният панел отбелязва, че отказът на двете да отговорят на въпроси по темата, както и подвеждащите им отговори, пораждат съмнения за координирани показания и за опит да бъде прикрита информация.

Драстични разлики в оценките

Решението обръща специално внимание и на значителните разлики между резултатите от самото Европейско първенство, последвалата вътрешна проверка на Техническия комитет към EG и експертния преглед на FIG.

Реални резултати от ЕП:

Туголукова – 130.550 т. (олимпийска квота),

Левинска – 130.300 т.,

Литра – 117.350 т.

Преглед на ТК към EG (вътрешна проверка от същия панел):

Туголукова – 128.800 т.,

Левинска – 123.000 т.

Преглед на FIG (от независими експерти, несъдийствали на ЕП):

Левинска – 128.700 т.,

Туголукова – 122.600 т.

Според CAS тези разлики допълнително подкрепят извода за сериозни проблеми в съдийството по време на шампионата.

Потвърдени тежки санкции

В окончателното си решение арбитражният панел заявява, че манипулирането на оценки представлява тежко нарушение на спортната честност и подкопава доверието в спорта – както на състезатели и треньори, така и на широката общественост.

CAS приема, че четиригодишното лишаване от право на участие и анулирането на съдийския бревет на FIG не са "явно и очевидно непропорционални" санкции.

Съдът отчита и факта, че като председател на Техническия комитет и на съдийската комисия, Евангелия Трикомити е била подложена на най-високите стандарти за почтеност, което прави нарушението ѝ особено сериозно.

