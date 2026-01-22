Скандал в парламента и викове „Оставка” срещу Костадин Ангелов

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Работата на Народното събрание беше прекратена за 10 минути, след като в пленарната дала се създаде напрежение около влизането в дневния ред на промяната в Изборния кодекс, която предвижда гласуване със сканиращи устройства. Точката беше подложена на разгорещен дебат, след което се стигна и до гласуване дали да влезе в дневния ред.

С гласовете ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН това предложение мина. От ПП-ДБ обаче поискаха прегласуване и проверка на кворума. Тъкмо последната процедура разгорещи залата.

Водещият заседанието зам.-председател на парламента от ГЕРБ Костадин Ангелов започна проверката на присъствието на депутатите, но даде възможност липсващите народни представители да влязат и да се регистрират.

Това не се понрави на групата на „Възраждане”, които започнаха да тропат по банките и да скандират „Времето!”. Към тях се присъединиха и депутатите на МЕЧ. След това скандиранията се промениха на „Оставка!” и Ангелов се принуди да даде почивка.

