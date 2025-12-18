Скандал в студиото между Радостин Василев и Цънцарова

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви в студиото bTV, че с ритника си в корема на колега от ДПС в пленарната зала на парламента не е прекрачил закона. Той каза също, че не е наказан от председателя на НС и че всъщност се е защитавал. „Приемете, че аз съм жетвата”, заяви Василев и добави, че преди „да раздруса дюнера” е бил заплашен от депутата Гюнай Далоолу.

„Заплахи за семейството ми, епитети какъв съм бил и какъв ще стана”, това изреди лидерът на МЕЧ като агресия към него.

Водещите Злати Йочев и Мария Цънцарова се опитаха да обяснят как ритници и юмруци в парламента не са нещо нормално, особено за юрист, но Василев мина в контраатака.

Той заяви, че МЕЧ е предложило поредица от закони, но никой не ги е поканил да говорят в bTV, а го канят заради боя и това не е справедливо.

„Кастингът за главен редактор е затворен, няма да определяте кого да каним”, отвърна Цънцарова. Василев пък отвърна, че може би на bTV ѝ трябва „особен управител” от МЕЧ.

„Като малък не са ли ви учили, че не става с удари, че само слабаците бият?”, възмути се на свой ред водещата. Партийният лидер пък отвърна, че силата на МЕЧ е голяма и това ще се види на изборите.

