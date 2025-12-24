Скандал във Великобритания с манипулации при търговията с коледни пуйки

Пиксабей

Във Великобритания супермаркетите бяха обвинени в заблуда на клиентите да купуват европейски пуйки, докато огнище на птичи грип опустошава британските ферми.



Търговците на дребно са обвинени в укриване на страната на произход на птиците в дребния шрифт на етикетите, като същевременно продължават да се хвалят, че подкрепят британските фермери. Доставчиците потвърдиха, че редица супермаркети са зареждали с пуйки от Полша и други страни от ЕС, за да се справят с проблемите с доставките във Великобритания, причинени от птичи грип, предаде БНР.

Asda, Morrisons, Lidl и Aldi са сред тези вериги-супермаркети, които продават вносни пуйки тази година, за да задоволят търсенето. Трудно обаче може да се установи произходът на пуйките. В лондонски магазин на Morrisons, например пакетирана пуйка за традиционна употреба на Коледа без крайниците, короната с марково име "Bootiful“, произведена от Bernard Matthews, е била заредена заедно с птиче месо, рекламирано като "цяло британско пиле“.

Само чрез проверка на долната страна на опаковката обаче купувачът би научил, че продуктът е "произведен във Великобритания с пуйка от ЕС и Великобритания“. Същото описание е намерено и на долната страна на пакетирани пуйки в Asda. На уебсайта на Morrisons все пак е уточнено, че пуйката "Bootiful“ идва от Полша. В много от магазините стоят гръмки надписи "С гордост подкрепяме британските фермери“, което, както става ясно, е чисто лицемерие.

Депутатът от Лейбъристката партия Тери Джерми за Югозападен Норфолк, каза пред меадиите, че "Тази година много семейства ще ядат Коледната си вечеря, мислейки си, че са дали своя принос в подкрепа на британските фермери, когато всъщност е точно обратното”. Той уточни, че - "Широката общественост иска да купува британски продукти, тъй като признава, че британските фермери имат едни от най-добрите стандарти за хуманно отношение към животните в света и активно подкрепят местната си околна среда, но объркващото етикетиране и подвеждащите реклами правят твърде трудно за потребителите да вземат информирани решения за това какво купуват и големите супермаркети трябва да подобрят играта си.

"Търговците на дребно вече бяха подлагани в миналото на критики за брандиране на "фалшиви ферми“ – присвояване на търговски марки на продукти, които напомнят за британската провинция, за да се скрие произходът на определени хранителни продукти. Супермаркетите също многократно са били критикувани за неспазване на ангажиментите за подкрепа на британските фермери, тъй като нарастващите разходи принуждават търговците на дребно да търсят по-евтини доставчици в чужбина.

Сара Лий от лобистката група Countryside Alliance заяви, че да обръщаш 5-килограмова пуйка, за да разглеждаш надлежно етикетите, не е най-лесното нещо в супермаркет в натоварен ден”. "Ако купувачите искат да купят пуйката си от ЕС, това е абсолютно нормално, но потребителите трябва да бъдат улеснени да направят този избор на лицевата страна на опаковката, а не някъде с дребния шрифт, когато я обръщате“, изтъкна Сара Лий.

