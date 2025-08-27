Скандал за овцете по БТВ

кадри bTV

редактор Веселни Златков

Голям скандал се разигра по bTV между Димитър Зоров от асоциацията на млекопреработвателите и Симеон Караколев от организацията на овцевъдите. Двамата се скараха и започнаха да си викат едни на друг, че говорят глупости, когато беше повдигнат въпроса кои производители получават европейски средства.

Зоров заяви, че малките стопанства винаги са с приоритет, а Караколев заяви, че това не е вярно и 70% от стопанствата у нас, предимно малки, че получават нищо. Затова те не правят инвестиции, затова се стига и до огнища на шарка, каза на висок той.

Зоров пък отвърна, че Караколев не може да говори от името на бранша, защото има само 40 овце и не е животновъд. Караколев пък отвърна, че Зоров продава на държавни структури кашкавал по 70 лева, което последният отрече категорично.

Извън караницата, Караколев заяви, че има вече 15 хил. евтаназирани овце истраната ни отива към ситуацията в Гърция, където проблемите са големи.

„Биосигурността е нарушена”, заяви от своя страна Димитър Зоров.

