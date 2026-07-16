Скандален клип от Пловдив: Булка се вози върху покрит с воал автомобил
Стопкадър бТВ
Скандален клип от Пловдив, който показва как младоженка се вози върху покрит с воал автомобил, разбуни духовете в социалните мрежи. Светкавична проверка на МВР установи нарушителите.
Клипът е заснет на 15 юли по време на сватбено тържество. Жената на видеото е младоженка от една от ромските махали, информира бТВ.
Тя се придвижва в покрит с воал открит автомобил на фона на източни припеви по централния булевард "Цар Борис Трети Обединител".
За кратко в кадър влиза и полицейски автомобил. От МВР са категорични, че са налице неоспорими нарушения в Закона за движение по пътищата - пътничката не е обезопасена с колан и задният регистрационен номер е закрит.
На шофьора вече са наложени санкции.
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