Скандинавските и балтийските държави подкрепиха Украйна за НАТО

Снимка: Пиксабей

На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски лидерите на петте скандинавски и трите балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО, посочва БНР.

"Украйна е стратегически партньор на алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриален капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО", се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва.

Редактор "Екип на Петел",

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