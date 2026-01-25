Скандинавските лебеди – една от атракциите на зимна Варна

Снимки: Булфото

По традиция ято от 30-40 лебеда зимуват всяка година във Варна.

Те са от защитения вид ням лебед (Cygnus olor). През топлата част от годината живеят в скандинавските страни.

За радост на малки и големи, красивите птици остават на варненския плаж до късна пролет, когато отново отлитат на север, посочва БГНЕС.

Птиците са много дружелюбни, свикнали са с човешкото присъствие и с охота позволяват да бъдат хранени.

Лебедите често мигрират на юг от северните си гнездови места през зимата в търсене на по-мек климат и открити водни пространства, където да могат да се хранят и да прекарат студените месеци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!