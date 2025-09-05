реклама

Скъп автомобил се заби в столична бензиностанция

05.09.2025 / 22:40 0

кадър: Mariana Milanova, Катастрофи в София

Луксозен автомобил се вряза в столична бензиностанция. Това се вижда от кадри, разпространени в социалните мрежи.

Инцидентът е станал малко след 21 ч. на бул. „Ломско шосе“ 175, допълва Бтв. 

Водачът е карал в посока център, когато по негови твърдения, е засечен от друг автомобил. За да избегне удара влиза в бензиностанцията и се врязва във витрината. Няма пострадали хора, има само материални щети.
На място има екипи на полицията.

На водача се правят проби за алкохол и наркотици.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама