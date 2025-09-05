Скъп автомобил се заби в столична бензиностанция

кадър: Mariana Milanova, Катастрофи в София

Луксозен автомобил се вряза в столична бензиностанция. Това се вижда от кадри, разпространени в социалните мрежи.

Инцидентът е станал малко след 21 ч. на бул. „Ломско шосе“ 175, допълва Бтв.

Водачът е карал в посока център, когато по негови твърдения, е засечен от друг автомобил. За да избегне удара влиза в бензиностанцията и се врязва във витрината. Няма пострадали хора, има само материални щети.

На място има екипи на полицията.

На водача се правят проби за алкохол и наркотици.

