Скъпа реколта при добри добиви: Зърнопроизводителите жънат повече, но печелят по-малко

Пиксабей

Жътвата на пшеницата е в разгара си, а в много стопанства добивите са много добри. Въпреки това земеделските производители определят тазгодишната реколта като една от най-скъпите за последните десетилетия. Причината са рязко увеличените разходи за горива, торове, семена, резервни части, сервиз, заплати и ренти, докато изкупните цени остават на нивата отпреди години или дори са по-ниски.

В плевенското село Малчика зърнопроизводителят Любомир Николаев обработва земя повече от 30 години, а от две години в стопанството работи и дъщеря му Ванеса. Те отчитат отлични добиви – близо 970 килограма ечемик и около 850 килограма пшеница от декар, предаде бТВ.

По думите на Николаев обаче разходите за производство са се удвоили. Най-сериозно са поскъпнали горивата и торовете, особено за пролетните култури. В същото време изкупните цени остават непроменени – около 150 евро за тон ечемик и пшеница, което според него не покрива нарасналите разходи. Заплатите, резервните части, сервизът и поддръжката също вече струват значително повече.

Подобна е ситуацията и във Великотърновско. В земеделско стопанство в село Козаревец също очакват добра реколта, но при по-ниска рентабилност. Според прокуриста на фирмата Андрей Андреев почти всички разходи са се увеличили – от горивата и торовете до семената, като единствено цените на препаратите за растителна защита са останали близки до миналогодишните. Изкупната цена на пшеницата обаче е с около 10 процента по-ниска спрямо миналата година.

Намалена покупателна способност на фермерите отчитат и компаниите, които предлагат земеделска техника и препарати. Според Наталия Якова от компания за органично торене причината е, че стопаните са преминали през три последователни слаби години и възможностите им за нови инвестиции са силно ограничени.

Освен високите разходи секторът продължава да се сблъсква и със силна конкуренция от внос на земеделска продукция от държави извън Европейския съюз. По думите на Любомир Николаев българските производители трудно могат да бъдат конкурентоспособни, тъй като спазват значително по-строги европейски изисквания, които не важат за част от вносната продукция. Фермерите настояват и за намаляване на административната тежест и по-лесен достъп до институциите.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите отчитат, че неблагоприятната пазарна среда през последните години вече води до свиване на производството. По данни на бранша площите със зърнени култури в България са намалели с около 2 милиона декара, а във Франция – с близо 10 милиона декара. Според производителите, ако тенденцията на високи производствени разходи и ниски изкупни цени се запази, все повече стопани ще бъдат принудени да ограничат производството си.

Редактор "Екип на Петел",

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