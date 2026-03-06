Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици

кадър: БНТ

Зеленчукопроизводители от Пловдивско са силно обезпокоени от скока на цените на горивата и отоплението на оранжериите. Заради по-високите разходи, част от стопаните вече са се отказали от производство, а други са отложили засаждането на реколтата.

В оранжерии в пловдивското село Мало Конаре производителят Иван Кабуров отглежда около 8 декара краставици. Тази година засаждането е закъсняло с около месец.

"Нашата продукция се засади с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден. Пелетите се увеличиха с около 15–20%, газта е с около 5% нагоре, а торовете започват да скачат с 30–40%. Не се знае утрешният ден какво ще ни предложи", каза в ефира на БНТ той.

Отоплението е ключово за оранжерийното производство – температурата трябва да се поддържа около 20 градуса, за да може след около 40 дни да се бере качествена продукция.

Въпреки увеличените разходи, производителите не очакват рязко поскъпване на българските краставици.

"Когато излезе българската продукция, тя ще регулира цената на пазара. В момента вносните краставици са около 8 лева, но при появата на българските цената може да падне до около 4-5 лева.", каза зеленчукопроизводителят от Мало Конаре.

Първите български краставици от отопляеми оранжерии се очаква да се появят на пазара преди Великден. Производителите обаче настояват държавата да обърне повече внимание на сектора, тъй като високите енергийни разходи поставят под риск част от оранжерийното производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!