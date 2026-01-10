Скъса се дига, състоянието на Струма е критично

Булфото

Състоянието на река Струма е критично, заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров. Но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество.

Причината – спукана дига. На място се очаква багер.

На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.

Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.

В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.

