Скъса се язовирна стена

В последните 48 часа долината на Струма и нейните притоци се оказаха под обсада от обилни валежи, които рязко покачиха нивата на реките и поставиха цели квартали в Симитли в непосредствен риск. Премиерът Росен Желязков пристигна на място и нареди денонощно наблюдение на водните нива — от язовир „Студена“ до най-ниските точки по течението на реката. Ситуацията вече е определяна като критична от специалистите по хидрология и местната власт, пише Метео Балканс.

Най-сериозният натиск е по поречието на река Градевска, която след няколко проливни вълни подкопа част от защитните диги. Тези понижени участъци, отнесени от мощни водни струи, застрашиха десетки домове в ниските квартали на Симитли.

Борба с времето: аварийните екипи укрепват компрометирани диги

Спешните възстановителни дейности започнаха още вчера, след като изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева предупреди за висок риск от преливане и потенциално скъсване. Водата вече беше достигнала части от защитните съоръжения и започнала да ги подкопава отвътре.

Работата по дигите продължи под проливен дъжд, осветявана от прожектори и фарове на тежка техника. Тонове инертни материали и укрепващи елементи бяха положени, за да се предотврати най-лошият сценарий: заливане на над 25 къщи, разположени в най-ниските части на града.

По данни на кризисния щаб в Симитли, най-рисковите точки са временно стабилизирани, но опасността остава активна — особено предвид нова вълна валежи, която се очаква в района.

Язовирите под наблюдение: „Студена“ с готовност за контролирано изпускане

Чувствителният баланс в управлението на язовирите в региона е основна тема в действията на институциите. Желязков разпореди изпускането на вода от „Студена“ да се прави само след строга координация между всички компетентни служби, за да не се увеличи притокът към вече напрегнатото корито на Струма.

Според експертни данни, нивото на язовира се следи в реално време. При нужда може да бъде предприето контролирано освобождаване на вода — но само в момент, в който реката може безопасно да поеме допълнителния обем.

Кризисният щаб работи на пълни обороти

Областният управител на Благоевград Георги Динев докладва, че е активиран кризисният щаб с участието на всички ключови институции: пожарна, полиция, „Напоителни системи“, кметства, доброволци и регионални експерти. Координацията се определя като „минута по минута“.

Местната власт също е в пълна мобилизация — включително за възможна евакуация чрез системата BG Alert, ако водата прелее и навлезе в жилищните зони.

Кметът на Симитли Апостол Апостолов обяви, че денонощните обходи продължават, особено в района на деретата, където внезапните поройни вълни могат да бъдат най-опасни.

Пиринско под вода: частен язовир не издържа на натиска

Ситуацията в региона е допълнително усложнена, след като стена на частен язовир в Пиринско се скъса след поредната нощ на обилни валежи. Голям воден обем се изля в ниските части, причинявайки сериозни щети и ново напрежение върху вече натоварените речни корита.

Инженерните екипи продължават да оценяват щетите, а проверките на всички малки и средни язовири в Югозападна България вече се извършват с повишена интензивност.

Регионът навлиза в „часове на изпитание“

Според прогнозните модели на Meteo Balkans, валежите в района ще отслабнат постепенно, но рискът остава завишен поради високата водонаситеност на почвите и бързия повърхностен отток към реките. Ситуацията в следващите 24 часа ще зависи от:

колко бързо нивата на Струма и Градевска ще започнат да спадат

дали следващите валежни системи ще засегнат Пиринско

колко ефективно ще бъдат укрепени компрометираните участъци от дигите

Институциите остават в пълна мобилизация, а Meteo Balkans ще следи развитието в реално време

