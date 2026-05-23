Снимка: Община Севлиево

Скъсан довеждащ водопровод остави Севлиево и пет села без вода до отстраняване на аварията. Осигурени са бутилирана вода и водоноски, утре започва опис на щетите, съобщават от местната общинска администрация във фейсбук.



Придошлите води на река Видима са скъсали довеждащият водопровод. липсват 87 метра тръби, които водите са отнесли. Град Севлиево и селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево остават без вода до отстраняване на аварията от ВиК.

Общината е осигурила бутилирана вода за питейни нужди.

"До обяд можете да се снабдите с необходимите количества от склада на БЧК (л. "Свети княз Борис" 7), а след 14:00 ч. на 24 май (неделя) в Социалния патронаж ще пристигне и бутилирана вода от държавния резерв", добавят още от Общината.

На различни места в града са разположени и водоноски за битови нужди: жк "Митко Палаузов", до магазин "2+2"; на паркинга на парк “Казармите”; на дигата при бента на река Росица; на кръстовищещо на улиците “Воденичарска” и "Гочо Москов", в жк "Атанас Москов" до Супермаркета и на ул. “Васил Левски”, до Дом на културата "Мара Белчева". Ще бъдат изпратени водоноски и в засегнатите от аварията села.

По предварителна информация - над 50 къщи са наводнени, три екипа с помпи вече ги отводняват. Две комисии от АСП и Община Севлиево започват опис на щетите след 10:00 ч. утре.



Отводняват се и предприятията в Индустриалната зона, които днес евакуираха персонала си.

Заради очакваните валежи и тази нощ ще се следят нивата на реките.

Електрозахранването в селата вече е възстановено.

"Всеки, който иска да се присъедини към екипа доброволци за отстраняване на щетите или има нужда от помощ - може да сигнализира на телефон: 0675396112", пишат от Община Севлиево.

