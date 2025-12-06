Скъсана е дигата на река Изворска, четиричленно семейство е евакуирано

Снимки: Община Бургас

Скъсана е дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, Бургаско.

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи, предава bTV. Пътят за Извор засега е отворен. Пътят през Извор за Габър-Зидарово-Вършило - също.

Малко по-рано днес беше задействана системата BG-Alert за предстоящи интензивни валежи през нощта за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере.

"Очакват се нови интензивни валежи в района на Община Царево в нощта на 6-и срещу 7-и декември! Призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Кмет на Община Царево", пише в съобщението на BG-Alert.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево. 85 литра на кв.м. е падналия дъжд до момента там. На място са екипи на Община Бургас и „Гранична полиция“.

Към момента ситуацията на територията на Община Царево е нормална. През нощта в района на Странджа и село Изгрев паднаха около 130 л кв. м. предизвикаха локални наводнения.

Поражения има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за село Лозенец е проходим.

Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Дежурни екипи са на терен. Обхождат се язовири и проблемни точки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!