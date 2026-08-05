Скай Нюз: Намушкаха четирима мъже с нож в центъра на Лондон

Стопкадър Sky News

Четирима души бяха ранени при нападение с нож в лондонския квартал „Ковънт Гардън“, а предполагаемата извършителка е задържана. Инцидентът е станал по обяд на улица „Ендел Стрийт“, съобщи Sky News.

По данни на полицията сигналът е подаден около 12 ч. местно време. На място служителите открили четирима мъже - на 34, 39, 42 и 52 години - с прободни рани. Всички пострадали са получили медицинска помощ на място, пише nova.bg.

Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че към адреса са изпратени екип на линейка, парамедик с автомобил за бързо реагиране, дежурен координатор и въздушната линейка на британската столица. След първоначалния преглед четиримата ранени са транспортирани по спешност до специализирана болница за тежки травми.

Във връзка със случая е задържана 47-годишна жена. Срещу нея се води разследване по подозрение за притежание на хладно оръжие и нападение.

След инцидента районът около местопроизшествието е отцепен от полицията, а разследването продължава. Властите още не съобщават какъв е мотивът за нападението и дали извършителката е познавала пострадалите. Според информацията на Sky News няма данни за други заподозрени.

Редактор "Екип на Петел",

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