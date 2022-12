Кадър АСТ

Странни находки откри Администрацията по сигурността на транспорта (АСТ) в САЩ през изминалата седмица - бойни проспособления и остри предмети...и дори куче в раница, пише CNN.

„Куче случайно беше вкарано в рентгеновия скенер“ на регионалното летище на окръг Дейн в Мадисън, Уисконсин тази седмица, съобщи АСТ в своя Туитър акаунт във вторник следобед, предаде Дарик.

Животните трябва да бъдат извадени от куфарите или раниците, и те празни да бъдат вкарани в машината за проверка, казва АСТ.

„Когато пътувате с каквото и да е животно, уведомете вашата авиокомпания и се запознайте с техните правила“, добавя агенцията в своя туит.

Това откритие идва след находка от миналия месец на жива котка, заклещена в куфар на летище Джон Ф. Кенеди в Ню Йорк.

Тази котка - с незабравимото име Смелс - беше почерпена с празнична вечеря за Деня на благодарността след изпитанието си.

Летене с домашен любимец

Големите авиокомпании в Съединените щати начисляват такси за пътуване с домашен любимец на борда на полет - понякога надвишаващи цената на самия самолетен билет.

American Airlines и United Airlines таксуват $125 в едната посока. Southwest и Delta таксуват $95 в едната посока.

Ако искате да пътувате с вашия малък домашен любимец в кабината на самолет, това трябва да се случи по хуманен начин.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir