Склад се запали в близост до бензиностанция в Хасково

Склад пламна в ранния следобед в източната индустриална зона на Хасково. Обектът се намира зад бензиностанция, малко преди сградата на КАТ.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната, полицията и служители на КОРЗ. По информация от огнеборците, в склада са съхранявани перилни препарати, хартия, запалки и дезодоранти, като част от тях се възпламеняват и гърмят заради високата температура.

Пожарът е възникнал вследствие на искра при рязане на тръби. Към момента няма опасност пламъците да се разпространят към съседни сгради, предаде Нова телевизия.

Това е пореден подобен инцидент в района. Припомняме, че на 5 януари там изгоря склад, в който се съхраняваха фотоволтаици и батерии.

