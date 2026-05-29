Склад за строителни материали горя във Вълчи дол, има пострадал

Склад за строителни материали горя във Вълчи дол. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигнал за пожара в постройката, намираща се зад читалището в града, е подаден на 28 май в 00:27 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Варна.

Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталация.

Евакуирани са жена с три деца от съседна къща.

При пожара е пострадал мъж на 61 г., собственик на склада, който при опит за гасене е получил леки изгаряния по длани и китки.

Прегледан е от екип на ЦСМП и освободен за домашно лечение.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 28 май звената за ПБЗН са реагирали на 119 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 51 пожара.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, сред които: 8 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 7 в транспортни средства, 3 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, сред които: 7 в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, 2 в готварски уреди и комини.

Извършени са 66 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 1 при бедствия (наводнение – 1), 4 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 4), 59 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 9, отстраняване на опасни предмети – 7, спасяване на животни – 3, оказване съдействие на граждани – 5, отводняване – 7, оказване съдействие на други структури и ведомства – 11), 2 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение – 1, по бреговата ивица – 1).

Лъжливите повиквания са 2.

