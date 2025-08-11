Скочи цената на любими на българина храни

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Няма сериозни ценови скокове в хранителните продукти през последната седмица. Това става ясно от доклада на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Увеличения, понякога със стотинки, има при домати, краставици, свинското и пилешкото месо, както и млякото.

От комисията отчитат, че за седем дни са поевтинели стоки като диня, праскови, моркови, масло и кашкавал. За седмица пък потребителската кошница се е увеличила с 1 лев - от 97 на 98 лева заради сезонно влияние.

Продължава тенденцията за едно нормално пазарно взаимодействие, без някакви особени или външни влияния или нехарактерни за сезона действия. Имаме изцяло пазар, който е повлиян на климатични сезони и друг тип фактори, които са са чисто пазарни, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

Зза последната седмица имаме изменение на потребителската кошница в сравнение с предходната с един лев. Към момента се установява, че няма никаква тенденция на пазара, която е продиктувана от въвеждане на еврото, допълни по Нова Тв Иванов.

