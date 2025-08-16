"Сколите" си спомнят за Стефан Найденов

Снивмка Фейсбук

Изминаха 68 години от рождението на Стефан Найденов.

Една от иконите на футболния Спартак, истински виртуоз на терена и майстор на гола и головия пас.

Найденов бе важна част от най-успешния отбор на "соколите" в историята - този от периода 1982/1984. Тогава Спартак игра финал за Купата на Българи, спечели бронзовите медали в групата на майсторите и стигна до втория кръг в европейския турнир КНК.

Там "соколите" отпаднаха от Манчестър Юнайтед, но и досега си остават единствения наш тим, играл официални мачове с европейския гранд.

Стефан Найденов превръщаше футбола в спектакъл и играта му бе наслада за окото. Той си остава и голмайстор на Спартак в елита с 56 попадения.

За съжаление Стефан си отиде без време от този свят, едва на 53 години, но след като приживе начерта верния футболен път, остана пример за подражание за поколенията футболисти.

