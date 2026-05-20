Скоростно събарят опасните сгради в Русе

снимка: Явор Мичев, Уикипедия

Общинските съветници от ПП ГЕРБ внесоха проект за изцяло нова и единна Наредба № 32, която драстично ще съкрати времето за премахване и заздравяване на опасни и незаконни постройки в Русе.

Предложението бе публикувано на 19 май 2026 година на интернет страницата на Общински съвет - Русе, с което стартира задължителният 30-дневен срок за обществени консултации, предложения и становища от гражданите. Реформата цели да ликвидира дългогодишното нормативно объркване и да защити преминаващите жители от самосрутващи се обекти.

Към настоящия момент в Община Русе действат два напълно отделни подзаконови акта от 2008 и 2014 година. Поради грешно индексиране в администрацията и двата документа масово се припознават под сходното наименование „Наредба № 25“, което създава сериозен хаос.

Вносителите посочват в мотивите си: „Разпокъсването на регулацията в два различни акта принуждава администрацията да води успоредни процедури по различни правила“. Това не само пилее публичен ресурс, но и сериозно забавя реакцията на местната власт при аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората, допълва Дунав мост.

Какво се променя за гражданите и бизнеса

Новият нормативен акт предвижда пълна процедурна реформа, насочена към бързина и финансова отговорност на нарушителите.

Новата наредба въвежда солидарна отговорност между собственика на поземления имот и извършителя на незаконния строеж. Дори когато извършителят е напълно неизвестен, разходите ще се покриват първоначално от общинския бюджет, но след това ще се събират принудително от собственика на земята.

При липса на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването на поканата, Община Русе ще изисква директно издаване на изпълнителен лист въз основа на извлечение от сметките си, без да се водят дълги дела. Всички експлоатационни дружества за ток, вода и газ ще бъдат длъжни да прекъсват захранването на опасните обекти в тридневен срок от получаване на разпореждането. Принудителните мерки ще се извършват със съдействието на МВР - Русе, като терените ще се почистват изцяло до етап „възстановяване“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!