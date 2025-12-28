реклама

Скоростта на вятъра в Сливен достигна 100 км/ч.

28.12.2025 / 13:48 1

Снимка Пиксабей

Скоростта на вятъра в Сливен достигна 28 метра в секунда или около 100 километра в час, съобщи дежурният в местния клон на метеорологичната станция на Националния институт по метеорология и хидрология, цитиран от БНТ.

Пикът бе тази сутрин между 7.00 и 8.00 часа. Към момента вятърът е слаб, вали дъжд и сняг. Нормално се преминава през Сливенска област. Няма официални данни за нанесени щети и пострадали.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 38 минути)
Рейтинг: 166561 | Одобрение: 18281
Хората живяли там казват че имало само цигани,вятър и камъни!!!;)Намусен:errm:Теменужка Петкова и тя била от там!!!;)УсмивкаАнгелче ПараПетков бил само заченат там,после избягал в Канада!!!;):wassat:Ангелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама