Скоростта на вятъра в Сливен достигна 100 км/ч.

Снимка Пиксабей

Скоростта на вятъра в Сливен достигна 28 метра в секунда или около 100 километра в час, съобщи дежурният в местния клон на метеорологичната станция на Националния институт по метеорология и хидрология, цитиран от БНТ.

Пикът бе тази сутрин между 7.00 и 8.00 часа. Към момента вятърът е слаб, вали дъжд и сняг. Нормално се преминава през Сливенска област. Няма официални данни за нанесени щети и пострадали.

