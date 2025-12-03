Скръбна вест: Почина Искра Димитрова

Кадър Фб

Почина изтъкнатата филмова критичка и общественик д-р Искра Димитрова, съобщиха във Facebook от Филмотечно кино "Одеон".

Тя е родена през 1944 г. Автор е на стотици публикации. Всеизвестна е нейната интернет „мрежа на Искра“, която доскоро информираше филмовата общност за разни новини и събития, цитира Дарик.

Завършила е кинознание във ВГИК, Москва. Там е защитила дисертация през 1975 г. Работила е като изкуствовед в Българска национална филмотека, като редактор в сп. „Филмови новини“ и „Филм“. Беше член на националните художествени комисии и журита на български фестивали във всички видове кино.

Тя бе дългогодишен главен редактор на сайта на Съюза на българските филмови дейци. Член на СБФД и на СБЖ.

През 2019 г. Искра Димитрова получи специалната награда на София филм фест за своя принос към киното у нас.

Доскоро тя гледаше филми и присъстваше на събития във Филмотечно кино „Одеон“.

