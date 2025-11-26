Скръбна вест: Почина млад певец

Кадър Ютуб

Изпълнителят е издъхнал в ръцете на съпругата си след тежък инфаркт

Известният албански поп изпълнител Шпат Касапи почина внезапно тази сутрин на 40-годишна възраст. Трагедията се е разиграла в Италия, където певецът е бил със своето семейство. Причината за смъртта е масивен инфаркт, потвърдиха близки до семейството, цитирани от водещи албански медии, пише Дунав мост

"Шпат Касапи почина в ръцете ми," сподели съкрушената му съпруга Селвие Жао в емоционален пост в социалните мрежи, цитирана от Euronews Albania.

Трагедия в Италия

Семейството е било в Италия не за концертна изява, както първоначално съобщиха някои издания, а по лични причини, свързани със здравето на малкия им син Роел. Според разказа на съпругата му, те са уреждали документи, за да осигурят логопедична помощ за детето.

"Остави Роел сирак, о, Шпат... Във времето, когато имаше най-голяма нужда от теб," пише още Селвие Жао, цитирана от Top Channel. Тя допълва, че инцидентът е станал внезапно и въпреки бързата намеса, лекарите не са успели да го спасят.

Шок в музикалния свят

Новината за кончината на родения в Тетово изпълнител предизвика вълна от скръб на Балканите. Колеги и политици изразиха своите съболезнования.

"Загубихме не само голям артист, но и син на Тетово," заяви кметът на община Тетово Билал Касами, цитиран от Koha Ditore.

Известни изпълнители като Дафина Зекири и Ермал Фейзулаху също споделиха шока си от загубата на своя дългогодишен колега и приятел.

Музикално наследство

Шпат Касапи е роден на 1 май 1985 година в Тетово, Северна Македония. Кариерата му започва в ранна детска възраст, но истинска популярност добива в началото на 2000-те години. Той оставя зад гърба си десетки хитове, сред които емблематичната "Valle Kosovare" ("Косовски танци"), "A më do?" ("Обичаш ли ме?") и "Dashni pa limit" ("Любов без граници").

Музиката му бе изключително популярна не само в Албания, Косово и Северна Македония, но и сред балканската диаспора в цяла Европа.

