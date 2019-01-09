Скръбна вест! Почина спецполицаят Пенчо Трендафилов - съдбата му трогна мнозина

Бургаският спецполицай Пенчо Трендафилов, който страдаше от тумор в мозъка, е издъхнал, научи Флагман.бг. За лечението му бяха организирани няколко кампании, каузата му обедини хиляди.

Мъжът, водеше битка с коварното заболяване от няколко години, а за лечението му бяха организирани редица кампании.

Погребението му ще се състои утре в Братово.

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