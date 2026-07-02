Скрита камера засне как детегледачка отмъква близо 3000 евро от младо семейство, тя - "взех полагащото ми се"

кадър: бТВ

Кражба пред камера. Детегледачка открадна близо 3000 евро от семейство, за което работи.

Престъплението е заснето със скрита камера, която семейството сложило, след като забелязали, че от дома им липсват пари. На работничката е повдигнато обвинение за кражба, а тя е освободена от ареста с парична гаранция.

Видеоклипът е заснет на 24 юни в дома на Ахмед и Десислава Мехмедови. Двойката решава да сложи скрити камери в жилището си, след като се усъмнява, че детегледачката им краде пари от семейната каса.

„Работи за нас от 2,5 години, откакто се роди втората ни дъщеря. Всъщност тогава почувствах нужда от помощник вкъщи, за да може съпругата ми да води голямото дете на детска градина, на училище, на уроци по математика, на уроци по английски. Предвид че аз през деня не съм си вкъщи и съм на работа, се наложи да имам помощник вкъщи“, обясни в еифара на бТВ Ахмед Мехмедов.

Семейството разказва, че държи наличните си пари в спалнята.

„Имаме дрешник, в който детегледачката няма право да влиза. Не само в дрешника, а съответно и в спалнята, тъй като и двете ни деца си имат детски стаи. Когато тя дойде и аз водя дъщеря ни на градина, местя бебешкото креватче на малката в детската стая и детегледачката остава там с малкото дете, докато то се събуди. Но в нашата спалня няма работа и никой не влиза“, коментира Десислава Мехмедова.

Преди около месец двойката забелязва, че оставените пари стават по-малко.

„Липсват 100 лева, 200 лева, 300 лева. Обяснявахме си, че аз съм объркал при броене, или че съпругата ми е взела и е изхарчила нещо за децата, или е пазарувала за вкъщи. Не искахме да повярваме“, каза Ахмед.

Семейството решава да се обърне към полицията.

„Посъветваха ме да монтирам камери, да опишем купюрите на парите. Приготвихме определена сума, която сложихме на същото място, където са седели и преди това парите“, сподели Ахмед.

И докато мъжът брои наличните си пари, които да опише, установява, че от касата му липсват още 1860 евро. Пуска камерите и излиза от дома си. Там остава детегледачката с едно от децата му.

От белязаните пари липсват 1080 евро, изчислява малко по-късно мъжът. Той звъни в полицията. Детегледачката е задържана с парите. След 24 часа в ареста е освободена срещу парична гаранция.

„Повдигнато е обвинение. Касае се за кражба с общо три деяния в условията на продължавано престъпление, като за момента сумата, която е установена като липса от съответния апартамент, възлиза на общо 2940 евро.

Установени са за момента три деяния в съвкупност и при условията на продължавано престъпление кражба, като предстои да се проведат допълнителни разпити на пострадалия, който да конкретизира и за евентуални други предходни опити за отнемане на вещи за един по-продължителен период от време“, каза Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор по делото.

От bTV потърсихме детегледачката, но тя отказа коментар. Малко след излизането си от ареста пише пост в социалните мрежи, в който твърди, че е взела „полагащото ѝ се възнаграждение“. Впоследствие профилът ѝ и постът в социалната мрежа са изтрити.

Работодателите ѝ отричат да ѝ дължат пари.

„Когато я изгонихме от работа, тя каза, че знае защо я гоним, за камерите, и че не е откраднала парите, а че го е направила, за да провери нашето доверие към, което също е предадено на полицията“, каза Ахмед.

Разследването продължава, а от прокуратурата съобщават, че подобни случаи не са рядкост и съветват родителите да бъдат особено бдителни.

Редактор "Екип на Петел",

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