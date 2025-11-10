Скрои подъл номер на принцесата в "Ергенът"

Редактор: Недко Петров

Благовеста Бонбонова забърка страшна интрига в "Ергенът: Любов в рая" с цел да накара Анна-Шермин да ревнува Красимир от Киара. Тя подхвърли пред Шермин, че Краси търси Киара, за да си говорят на места, където няма камери. Видимо изненадана, дубайската принцеса опита да овладее гнева си, след като по гримасата й пролича, че той я превзема отвътре.

Пуснах бонбонски изстрел на Шермин, тъй като в последно време тя провокира обстановката и аз исках да й го върна, уточни в романтичното риалити Благовеста.

А после разкри пред Радо своите впечатления от тайните срещи между Киара и Красимир, които си говорят помежду си без камери.

Пред другите жени пък Шермин се направи, че не й пука, че Краси и Киара са на среща по покана на певицата, а допълнително масло в огъня наля Габи. Тя припомни, че бизнесменът и певицата са нощна смяна в момента, и този път Анна-Шермин не издържа.

На нея не й честити рождения ден, а на мен ми носи цветя. Нямам представа какво се случва през нощната смяна, единственото, което виждам, е отношението на Красимир към мен. На мен той ми носи рози, призна, че се интересува от мен, аз съм тази, която спя в стаята му, той мен защитава, така че за мен това си е унижение, изригна по бТВ Шермин, която очевидно се стараеше да прикрие усещането, че е наранена.

