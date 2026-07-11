Слаб е пазарът за пшеница на световните борси

Снимка Пиксабей

Сравнително слаб пазар за пшеницата на световните борси тази седмица отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ). Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха на цени около 223-228 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа - между 233 и 234 долара за тон, пише novini.bg.

Царевицата остава най-слабото звено в зърнения комплекс, като фючърсите с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха в диапазона 169-174 долара за тон, а тези на „Юронекст“ – между 266 и 273 долара за тон.

Международната организация за захарта (ISO) наскоро повиши оценката си за излишъка за 2025/26 г. на над 2 милиона тона и потвърди рекордно производство, което продължава да оказва влияние върху настоящите настроения, но анализът, насочен към бъдещето, все повече е доминиран от прогнози за дефицит за 2026/27 г. при силно Ел Ниньо. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 333-335 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 466-479 долара за тон.

На Софийската стокова борса и през тази седмица остават офертите за търсене на фуражна пшеница на начална цена от 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Ново е предлагането на изворна вода в бутилки на начална цена 0,47 евро за брой, остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ през тази седмица имаше сделки за скрап от черни метали на цени от 140 до 190 евро за тон и за скрап от алуминий от 409,03 до 864,08 евро за тон. Минерални масла се изкупиха на 20,16 евро за литър. При енергоносителите се реализираха покупки за дизелово гориво Б6 в рамките на 1174,50 – 1390 евро за хиляда литра и за газ пропан бутан в диапазон 500-530 евро за хиляда литра. Продължава предлагането на лигнитни въглища на 63,91 евро за тон.

Редактор "Екип на Петел",

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