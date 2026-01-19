Слаб снеговалеж и зимни условия по пътя Варна – Добрич

снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Слаб снеговалеж се наблюдава по пътя Варна – Добрич към 06:30 ч. на 19 януари 2026 г., като на отделни места има навявания от сняг, съобщиха от ОДМВР – Варна.

Движението в участъка се осъществява при зимни условия, като на терен работи снегопочистваща и опесъчаваща техника, която обработва пътната настилка. По информация на полицията пътната обстановка на територията на областта е нормална, но шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимна обстановка.

Пътната полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с автомобили, пригодени за движение при зимни условия, пише "Морето".

