Слаба реколта от грозде очакват в Североизтока

Тази година реколтата от бяло грозде в Североизточна България ще бъде значително по-слаба от обичайната. Причината е сланата през април, която е нанесла сериозни щети върху лозовите масиви. Добивите няма да надхвърлят 300–400 килограма от декар – почти наполовина по-малко от нормалното. Това съобщи за Радио Варна Петьо Бошнаков, председател на Черноморската лозаро-винарска камара. По думите му, се очаква изкупната цена на килограм грозде да бъде между 2 и 3 лева.

Традиционно гроздоберът в региона започва в началото на септември, и тази година няма да бъде изключение.

Според Бошнаков, последните две години климатичните промени се отразяват все по-силно върху сектора. Лозарите се сблъскват с нови болести по лозята и нарастваща необходимост от напояване. В същото време, по думите му, държавата е абдикирала от подкрепата за виненото лозарство:

„Виненото лозарство има най-ниски нива на подпомагане в сравнение с другите сектори в земеделието. Единствената помощ е директна субсидия на декар. Разходните ни норми за производство са високи, българското вино е скъпо и трудно можем да се конкурираме с колегите от Западна Европа, които получават скрити субсидии.“

Добрата новина идва от агрометеоролога Мирослав Ганчев, според когото сухото и слънчево време това лято е благоприятствало повишаването на захарността в гроздето. В резултат – качеството на десертните сортове е много добро, което може да донесе поне частично удовлетворение за производителите.

