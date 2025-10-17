Слаби валежи на отделни места в петък

снимка: Булфото

През нощта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява, ще започнат и слаби валежи от дъжд, като най-силни ще са в Рило-Родопската област. Над останалата част ще е предимно ясно. След полунощ в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина ще се образуват мъгли или ниска облачност.

В по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Малко по-силен в източните райони, където ще е от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°С, предава meteobalkans.com.

През деня в петък - 17.10.2025г

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, като по-съществени разкъсвания на облачността се очакват преди обяд над Североизточна България. Валежи от дъжд се очакват в Западна и Централна България, а към края на деня и над източните райони.

Вятърът ще бъде слаб, в Източна България – умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 12° и 15°.

Времето в София

През нощта от югозапад, облачността ще се вплътни, ще започнат слаби валежи от дъжд, ще духа слаб югоизточен вятър. Очакваните минимални температури, ще са между 5-7°С. През деня ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 12-15°С.



В планините

Тази нощ се очакват валежи от дъжд, над крайните югозападни райони от нашата страна, особено в Рила и Пирин. Над 1800-1900м и от сняг. През деня ще е предимно облачно и мъгливо, особено в Западна и Централна България. Към края на деня валежите ще обхванат и Лудогорието и Странджа. Ще духа умерен южен вятър.

Температурите ще останат ниски за сезона – около 10° на височина 1200 метра и около 2° на 2000 метра.



По Черноморието

Слаби валежи се очакват тази нощ в Южна България, а до обяд времето ще е с ниска слоеста облачност. През деня в петък и до слънчево. След обяд от югозапад, ще започне и процес на увеличение на облачността и до края на деня ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, температурата на морската вода – между 17° и 20°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

През нощта срещу петък, по-значителни валежи от дъжд се очакват в Йонийско море и Централна Гърция. До сутринта явленията ще обхванат и централните райони от полуострова.

