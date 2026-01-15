Слабо затопляне в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък ще се задържи предимно ясно, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югозапад. Около водните басейни и в Дунавската равнина ще се образуват мъгли.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и минус 4°. По-ниски ще са температурите в Задбалканските котловини и по-високите полета на Югозападна България, както и в крайните североизточни райони – до минус 5–8°С. Най-топло ще е в районите на Пловдив и Видин – до плюс 2–3°С.

През деня в четвъртък облачността ще бъде разкъсан, ще се затопли, с изключение над районите около р. Дунав, там ще има и целодневни мъгли. Вятърът ще се ориентира от югозапад, като ще започне и повишение на температурите. Максималните температури ще бъдат между плюс 6° и плюс 12° в почти цялата страна, но в Североизточна България и в районите с мъгла на места ще останат до 1-3°С.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък от северозапад облачността ще се разкъса до ясно време. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще бъде около минус 7°С. През деня ще бъде слънчево до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. Максималните температури ще са между плюс 5° и плюс 6°С, допълва meteobalkans.com.

Времето в планините

В планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около плюс 4°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Времето по Черноморието

Облачността ще бъде разкъсана. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще са между 4° и 5° по Северното Черноморие и между 7° и 12° по Южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

Времето постепенно ще се стабилизира и валежите ще спрат на целия полуостров, но ще остане студено.

