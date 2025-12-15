реклама

Слабо земетресение в България

15.12.2025 / 14:35 0

Пиксабей

За слабо земетресение  в района на Малко Търново съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC), пише Блиц.

Трусът със сила 1.6 по скалата на Рихтер е разлюлял на плитка дълбочина от 7 км близо до Черно море на 15 декември 2025 г., в 13:04 ч.

Земетресението е регистрирано на 48 км южно от Бургас и на 12 км северозападно от Малко Търново. 

В сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН все още няма данни за събитието. То е отчетено от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD

 

