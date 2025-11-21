Слагам 2 лъжици сол, сода бикарбонат и етерично масло в барабана на пералнята и не давам пари за омекотител

Пиксабей

Случвало ли ви се е дрехите да не миришат свежо след пране, въпреки че използвате омекотител? Проблемът не е само в перилните препарати, но и в самата пералня. Вместо да посягате към химикали, опитайте един прост домашен трик – две супени лъжици натурална добавка са достатъчни, за да оставят прането ви с приятен аромат, а барабанът – без котлен камък и варовик, пише Актуално.

Защо дрехите миришат лошо след пране?

Дрехите могат да миришат лошо след пране по няколко причини. На първо място, оставянето на мокри дрехи в пералнята за продължителен период насърчава растежа на бактерии, което причинява неприятни миризми. Мръсната пералня също е виновна – остатъците от перилен препарат и остатъчната влага се превръщат в развъдник на микроорганизми, които се пренасят върху тъканите по време на прането.

Неприятната миризма може да бъде причинена и от неправилно дозиране на перилен препарат. Както твърде малкото, така и твърде многото количество могат да доведат до непълно отстраняване на петната и натрупване на остатъци, което насърчава образуването на биофилм. Освен това, прането при твърде ниска температура не убива бактериите, отговорни за неприятните миризми.

Възможно е също така изпраните дрехи да развият неприятна миризма само по време на процеса на сушене – това е особено често срещано през есента и зимата. Защо? През това време повечето хора значително ограничават проветряването на домовете си поради постоянното отопление. Окачването на пране в стая с лоша циркулация на въздуха възпрепятства изпаряването на водата от повърхността на тъканта. Влажният въздух, съчетан с високи температури, създава идеални условия за растежа на микроорганизми, оставащи в тъканите след пране.

Домашен лек за ароматно пране

За да постигнете свежо и ароматно пране, не е нужно да прибягвате до закупени от магазина химикали. Можете успешно да използвате изцяло натурални продукти, които са безопасни не само за вашата кожа, но и за околната среда. Повечето опитни домакини добавят две супени лъжици домашен ароматен прах към прането си, който се състои само от три съставки:

1 чаша едра сол

1/2 чаша сода бикарбонат

30 капки от любимото ви етерично масло

Просто смесете тези съставки и съхранявайте в херметически затворен буркан. Содата бикарбонат елиминира бактериите, неутрализира неприятните миризми и омекотява водата, което също така предотвратява натрупването на котлен камък в пералнята. Солта, от друга страна, има антистатични свойства и помага за поддържане на ярките цветове на тъканите. Тази смес ще остави дрехите ви меки, ароматни и без неприятни, застояли миризми.

