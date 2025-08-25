Слагат 20 камери за контрол на скоростта в София

снимка: МВР, архив

От центъра за управление на трафика в столицата планират да оборудват с камери за контрол на скоростта булевардите, които най-често се превръщат в писти за незаконни състезания.

След репортаж на БНТ по сигнал от зрител за среднощни гонки и дрифтове в София, Софийската прокуратура се самосезира, а клиповете изчезнаха от профила на ютюбъра, който ги беше качил. Пътна полиция е започнала проверка срещу него. В клиповете се вижда как самият ютюбъри участва в нерегламентираните състезания.

Николай Николаев, говорител на Софийска раойнна прокуратура, каза, че „може да се мисли за повдигане на обвинение за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото“. Наказанието за хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм или дързост е до 5 години затвор.

Близо 800 камери денонощно следят трафика в София. Сигналът от тях се наблюдава и от служители на МВР. Около 360 от тях разпознават регистрационните номера на автомобилите. Част от тях следят за коли в бус лентите. За момента нито една от камерите не се използва за контрол на скоростта.

„Тъй като няма технически средства, които да измерват скоростта, към момента не може да бъде наложена санкция", коментира Димитър Петров, директор „Управление и анализ на трафика“.

През септември влизат в сила промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна ще следят за пътни нарушения.

Центърът за контрол на трафика планира да постави 20 камери за скорост на булевардите, които се използват за нерегламентирани състезания. Предвижда се новите устройства за контрол на скоростта в София да бъдат закупени и монтирани до една година. А камерите, които разпознават регистрационни номера, може да се оборудват и да следят за шофиране без колан или с телефон в ръка.

