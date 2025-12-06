Слагат отопляеми знаци за зимата

Пиксабей

През зимата лед или сняг могат да покрият пътните знаци, което ги прави безполезни. За да се реши този проблем, в испанската столица Мадрид ще бъдат тествани пътни знаци, които топят снега. Те са изработени от материали, които могат да повишат температурата, комбинирани със слънчеви панели, което им позволява да се затоплят от минус 10 градуса до 20 градуса само за минута и половина, топейки леда или снега, съобщи "24 Часа".

Първоначално пътните служби ще разпределят 18 устройства на различни места от регионалната пътна мрежа.

В допълнение към тези сигнални знаци ще бъде тествана система от автономни и безжични сензори с възможност за отчитане на текущата метеорологична обстановка на пътя. Те ще отговарят за събирането на информация и са свързани със SIGESCA, платформата за управление и опазване на пътищата на Мадрид, което ще позволи по-точни прогнози, които от своя страна ще предвиждат евентуални слани, за да се адаптира съответно разпределението на солта върху асфалта.

