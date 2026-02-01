Слагат парапети и художествено осветление на Чудните скали

Булфото

На природния феномен „Чудните скали“ ще бъдат изградени парапети, художествено осветление и посетителска инфраструктура, включително панорамна площадка, кътове за отдих и паркинг, предаде Морето.



Съществуваща общинска сграда ще бъде адаптирана за туристически информационен център, а около скалите ще преминава еко-маршрут от с. Аспарухово.



Това е част от проекта „Приключения и отдих в долината на река Камчия“, който се реализира на територията на четири общини – Дългопол, Велики Преслав, Върбица и Смядово. Целта е да се създаде устойчив туристически продукт чрез модернизиране на инфраструктурата, развитие на местните забележителности и създаване на атрактивни туристически маршрути.



В рамките на проекта ще бъдат облагороден и Средновековният скален манастир в с. Рояк. Предвижда се обезопасяване на достъпа, осветление на манастира, изграждане на две екопътеки, паркинг, тоалетна и места за отдих и пикник. Маршрутите ще преминават през местностите „Беджината“ и „Топаловата воденица“ и ще позволяват безопасен достъп на туристите.



Туристически информационен център ще бъде обособен в бившия културен дом в с. Аспарухово, на брега на язовир Цонево. В него ще има зала за беседи и интерактивни презентации. Центърът ще предлага велосипеди под наем. В района ще бъде изградена панорамна пешеходна и вело-пътека с парапети, осветление, кътове за отдих, детска площадка и зона за барбекю.



Предвижда се по екопътеката до ПЗ Водопад „Куза скока“ да бъдат обособени места за отдих и пикник, детски и спортни съоръжения, маркировка и указателни табели. детски и спортни съоръжения, ще се постави маркировка и указателни табели.



Бюджетът на проекта е 857 896 евро, а срокът за изпълнение е до 10 ноември 2028 г.

