Слънчев и горещ понеделник

В понеделник ще е слънчево, около и след обяд – горещо. Температурите ще се повишават и максималните ще бъдат между 31° и 36°.

И над планините ще е слънчево. Ще духа до умерен, по високите и открити части и временно силен североизточен вятър. Температурите ще се повишат, максималната на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури 30-31°. Температурата на морската вода е 26-27°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

НИМХ

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