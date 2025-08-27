Слънчев и топъл ще бъде четвъртък

Снимка: Пиксабей

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в много райони ще стихне. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средното. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт, съобщават от НИМХ при БАН. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София – около 29.

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6,47 ч. и залязва в 20,08 ч. Продължителност на деня: 13,21 ч. Луната в София изгрява в 12,03 ч. и залязва в 22,06 ч. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!